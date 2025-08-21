เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ประเดิมสนามนัดแรก 22 ส.ค.68 ทุกนัดแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทย มอบหมายให้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ โดยมี 32 ชาติทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย

สำหรับ วอลเลย์บอลสาวไทย อันดับ 21 ของโลก อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับ อิยิปต์ อันดับ 55 ของโลก, สวีเดน อันดับ 26 ของโลก และ เนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 8 ของโลก แข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ทั้ง 3 นัด

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะ เปิดสนามเจอกับ อียิปต์ เวลา 20.30 น. วันที่ 22 ส.ค.68 จากนั้น วันที่ 24 ส.ค.68 ทีมสาวไทย จะลงสนามนัดที่สอง พบ สวีเดน เวลา 20.30 น. และวันที่ 26 ส.ค.68 สาวไทย ลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น. ทุกนัด AIS play และ PPTV 36 ถ่ายทอดสด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์