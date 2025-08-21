เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ประเดิมสนามนัดแรก 22 ส.ค.68 ทุกนัดแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทย มอบหมายให้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายนนี้ โดยมี 32 ชาติทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย
สำหรับ วอลเลย์บอลสาวไทย อันดับ 21 ของโลก อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับ อิยิปต์ อันดับ 55 ของโลก, สวีเดน อันดับ 26 ของโลก และ เนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 8 ของโลก แข่งขันที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ทั้ง 3 นัด
โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะ เปิดสนามเจอกับ อียิปต์ เวลา 20.30 น. วันที่ 22 ส.ค.68 จากนั้น วันที่ 24 ส.ค.68 ทีมสาวไทย จะลงสนามนัดที่สอง พบ สวีเดน เวลา 20.30 น. และวันที่ 26 ส.ค.68 สาวไทย ลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น. ทุกนัด AIS play และ PPTV 36 ถ่ายทอดสด