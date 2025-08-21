ชนาธิป สรงกระสินธ์ ยอมรับแค่ง้างเท้ายิงเฉยๆ ไม่คิดว่าจะเข้าประตูที่ 2 เกมเชือด กง อัน ฮานอย พร้อมเผยท่าดีใจหลังยิงประตูคือการโทรหาคุณแม่

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลาง “ช้างศึก” ทีมชาติไทย และ สโมสร “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมดังในศึก ไทยลีก เปิดใจหลังเหมา 2 ประตูพาทีมชนะ กง อัน ฮา นอย เอฟซี จากเวียดนาม หวุดหวิด 2-1 ประเดิม 3 แต้มแรกในศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “Shopee Cup™” ฤดูกาล 2025-26 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดแรก โดยประตูที่ 2 ช่วงท้ายเกมเป็นการยิงไกลกลายเป็นประตูชัยให้ต้นสังกัด

ชนาธิปพูดถึงท่าดีใจที่หลายคนสงสัยว่าโทรหาใคร โดยกล่าวว่า “ท่าดีใจคือโทรหาแม่ คิดไว้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าถ้าวันนี้ยิงจะทำท่าโทรหาแม่ ป็นอะไรที่โชคดีที่ทำได้”

“ขอบคุณสต๊าฟโค้ชเพื่อนร่วมทีมทุกคน เราเหลือ 10 คน แต่ยังมีสมาธิ แล้วสู้จนได้รับชัยชนะ ประตูที่ 2 ยิงไปเฉยๆ ไม่คิดว่าจะเข้า แต่ว่าเป็นความโชคดี ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีม ผมไม่สามารถทำมันออกมาได้แบบนี้ ขอบคุณใจของเพื่อนร่วมทีม ขอบคุณแฟนบอลบีจีที่มาเชียร์แล้วไม่ได้ลุกหนีไปไหน เป็นวันที่เราสู้เพื่อพวกเขา สู้เพื่อกันและกันแล้วสู้เพื่อประธาน”

“แมตซ์หน้าเจอบุรีรัมย์ ทีมที่แข็งแกร่ง พวกเราแพ้เขามาในปีที่แล้ว ปีนี้เราอยากเอาชนะเขาในบ้านให้ได้”

