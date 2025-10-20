เจอร์เกน คล็อปป์ อดีตกุนซือ ลิเวอร์พูล เผยว่า มีความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับเป็นกุนซือ “หงส์แดง” แต่ปัจจุบันยังมีความสุขกับการทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลในเครือเรดบูล
โดย คล็อปป์ วางมือจากการเป็นกุนซือ ลิเวอร์พูล ไปตั้งแต่จบฤดูกาล 2023-24 พร้อมเป็นการปิดฉากช่วงเวลา 9 ปีในถิ่น แอนฟิลด์
อดีตเฮดโค้ชชาวเยอรมนีพา ลิเวอร์พูล กลับสู่ยุครุ่งเรื่องอีกครั้งด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 1 สมัย, เอฟเอ คัพ 1 สมัย, คาราบาว คัพ 2 สมัย, ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 1 สมัย, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ 1 สมัย และฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 1 สมัย เป็นต้น
ทว่าล่าสุด คล็อปป์ ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลในเครือเรดบูลกล่าวถึงโอกาสในการกลับมาคุมทัพ ลิเวอร์พูล อีกครั้งว่า “ผมเคยบอกว่าผมจะไม่คุมทีมอื่นในอังกฤษอีก เว้นแต่ว่าจะเป็น ลิเวอร์พูล ดังนั้น ใช่ มันเป็นไปได้ในทางทฤษฎี”
“แต่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำยังไงถึงจะกลับมาได้ ผมรักสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนี้ ผมไม่ได้คิดถึงการโค้ช ผมไม่ได้คิดถึง ผมเป็นโค้ช แต่เป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่ใช่นักเตะ ผมไม่ได้คิดถึงการยืนตากฝนสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมง ผมไม่ได้คิดถึงการไปแถลงข่าวสามครั้งต่อสัปดาห์ การมีอาการบาดเจ็บ 10-12 ครั้งต่อสัปดาห์ ใครคิดถึงบ้าง? ผมไม่”
ทั้งนี้ปัจจุบัน ลิเวอร์พูล ภายใต้การคุมทีมของ อาร์เนอ ชล็อต กำลังเจอวิกฤตด้านผลงานหลังแพ้ไปแล้ว 4 นัดติดต่อกันทุกรายการ