ทีมชาติสวีเดนแต่งตั้ง แกรม พอตเตอร์ เป็นเฮดโค้ชใหม่ด้วยสัญญาถึงเดือนมีนาคม 2026 และจะได้ขยายเพิ่มหากทีมการันตีได้เพลย์ออฟรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก

ทีมชาติสวีเดนประกาศแต่งตั้ง แกรม พอตเตอร์ กุนซือชาวอังกฤษ เป็นเฮดโค้ชคนใหม่แล้วด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมีนาคม 2026 และจะได้รับการขยายเพิ่มหากทีมการันตีได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟของรอบคัดเลือกสู่ฟุตบอลโลก 2026

สวีเดนเพิ่งสั่งปลด ยอน ดาห์ล โทมัสสัน จากตำแหน่งเฮดโค้ช หลังอดีตดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กนำทีมทำผลงานย่ำแย่ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก 2026 โซนยุโรป นำทีมเก็บได้เพียง 1 แต้ม หลังผ่านไป 4 แมตช์ของกลุ่มบี

จากสถานการณ์ในตอนนี้ สวีเดนจึงเหลือเพียงความหวังริบหรี่ที่จะแย่งตำแหน่งรองแชมป์กลุ่มเพื่อไปลุ้นต่อรอบเพลย์ออฟ แต่ทีมก็ยังมีโอกาสสูงที่จะได้ตั๋วเพลย์ออฟบนอีกเส้นทางผ่านผลงานจากศึกยูฟ่า เนชันส์ ลีก 2024-25

ส่วนพอตเตอร์นั้นถูก “ขุนค้อน”เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สั่งปลดจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวมีประสบการณ์กับสวีเดนอยู่แล้วหลังเคยคุมออสเตอร์ซุนด์ในช่วงปี 2011-18

พอตเตอร์กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับภารกิจนี้ สวีเดนมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมหลายราย หน้าที่ของผมคือการสร้างองค์ประกอบที่ดีเพื่อให้สามารถพาทีมไปแข่งขันฟุตบอลโลกปีหน้า”

