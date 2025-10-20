ทัพนักกีฬามวยสากลเยาวชนทีมชาติไทย 7 ชีวิต บินลัดฟ้าสู่บาห์เรน หวังล่าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค.นี้
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาวชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชน รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางไปยังกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งประเทศบาห์เรนเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค.นี้
สมาคมกีฬามวยสากลฯ ส่ง 7 นักชกเยาวชนทีมชาติไทย ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่
ธิติพันธ์ คำแร่ (รุ่น 50 กก.) เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568,
นนท์ ฟักทองอยู่ (รุ่น 54 กก.) เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2567,
ศิวา ชัยณรงค์ (รุ่น 60 กก.) เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2568,
สันติ แก้วบุญเรือง (รุ่น 66 กก.) เหรียญทองแดงยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568
ส่วนนักกีฬาหญิง 3 คน ได้แก่
วริศรา เต็งโล่ง (รุ่น 46 กก.) เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568,
รุจิรา ศรีโพนทอง (รุ่น 54 กก.) เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2568,
นันท์นภัส มุ่งพิงกลาง (รุ่น 66 กก.) เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2568
พร้อมด้วยสตาฟฟ์โค้ช ได้แก่ เพิก พึ่งปัญญา, ร.ต.สุฤทธิ์ ยิ่งกำแหง, และ ส.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ พึ่งปัญญา
อย่างไรก็ตาม เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา ชิงรวม 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย.