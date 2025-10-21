น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ สโมสรจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ประกาศตั้ง ชอน ไดช์ อดีตกุนซือเอฟเวอร์ตัน เข้ามานั่งแท่นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรแล้ว
ก่อนหน้านี้ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เพิ่งประกาศปลด แอนจ์ ปอสเตโคกลู กุนซือชาวกรีก ที่รับงานต่อจาก นูโน เอสปิริโต ซานโต ได้แค่ 39 วัน หลังจากจบเกมที่พวกเขาพ่าย เชลซี 0-3 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
และล่าสุดทางทีมได้แต่งตั้ง ชอน ไดช์ เข้ามาทำหน้าที่แทน ด้วยสัญญาถึงฤดูร้อนปี 2027 และถือเป็นโค้ชคนที่ 3 ของพวกเขาในฤดูกาลนี้
สำหรับฟอเรสต์ปัจจุบันหล่นไปอยู่อันดับ 18 ของตารางคะแนน หลังจากชนะแค่ 1 นัด จากทั้งหมด 8 เกม ในพรีเมียร์ ลีก