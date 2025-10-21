Paper Rex ทีมอีสปอร์ตดังของเกม VALORANT เตรียมเยือนประเทศไทย พร้อมจัดมีตแอนด์กรีต ในงาน VCT Ascension Pacific 2025 ที่อิมพีเรียล สำโรง
การแข่งขันรายการ VCT Ascension Pacific 2025 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันของลีกรอง เพื่อแย่งตั๋วสู่ลีกสูงสุดอย่าง VCT Pacific 2026 กำลังจะมีไฟนอลส์ วีก ที่อิมพีเรียล สำโรง ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม นี้
โดยนอกจากในส่วนของการแข่งขันแล้ว ทางฝ่ายจัดการแข่งขันยังได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับแฟน ๆ VALORANT ด้วยการดึงเหล่าเพลเยอร์ชื่อดังและโค้ชของ Paper Rex มาร่วมจัด มีตแอนด์กรีต ด้วย ในวันที่ 26 ตุลาคม
ซึ่งไลน์อัพPRXที่จะมาร่วมงานนี้ประกอบด้วย Alecks, F0rsaKeN, Jinggg, PatMen, d4v4i และ CGRS
โดยรายละเอียดสำหรับการร่วมกิจกรรม มีดังนี้
– จำกัดจำนวน 100 คน โดยจะต้องมีบัตรเข้างานวันไหนก็ได้ของ Ascension Pacific 2025
– เริ่มลงทะเบียน เวลา 11.00 น.
– กิจกรรม Meet & Greet เริ่ม 12.00 น.
– สถานที่ Activation Zone ชั้น 7 Imperial สำโรง