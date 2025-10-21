‘น้าหลิ่ม’ กองเชียร์ทีมชาติไทยพันธุ์แท้ ชี้การปลด ‘อิชิอิ’ อย่างมีข้อกังขา ไม่เป็นผลดีต่อการส่งนักเตะไทยไปเจลีก ถ้าผลงานไม่ดียังเข้าใจ แต่นี่ไม่ใช่

ความคืบหน้าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หลังมีการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นทีมชาติไทย ลงจากเก้าอี้กุนซือ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา จนถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจากแฟนบอลช้างศึกทั่วสารพัดทิศ

ล่าสุด วิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย หรือ “น้าหลิ่ม” กองเชียร์ทีมชาติไทยพันธุ์แท้ ที่ติดตามทัพช้างศึกไปเชียร์ทุกมุมโลกเกือบทุกนัด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้

“พวกเราตามเชียร์ทีมชาติไทย และ โค้ชอิชิอิ เคียงบ่าเคียงไหล่กองเชียร์ญี่ปุ่นในหลายประเทศ

28 แมทช์ใน 30 แมทช์ คือที่ไปมา พวกเราจึงเห็นประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับ และความยั่งยืนระยะยาวครับ อิชิอิ เป็นสะพานเชื่อม ไทย-ญี่ปุ่น

การปลด อิชิอิ ที่มีข้อกังขา และหัวข้อการประเมินที่มีข้อสงสัย สะพานนี้ก็คงจะผุกร่อนลง กองเชียร์ญี่ปุ่นนั้นถึงกันหมด ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับแฟนบอลมาก และช่วงหนึ่งถึงมีสโลแกนว่า R ESPECT ALL

การปลดโค้ชอิชิอิ แบบค้านสายตาแฟนบอลทั้ง 2 ชาติ ย่อมไม่เป็นผลดีกับการส่งนักเตะไทยไปเจลีก ไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาทีมชาติไทย หากว่าผลงาน อิชิอิ ไม่ดี แฟนบอลทั้ง 2 ชาติ ก็จะเข้าใจ แต่นี่ไม่ใช่ครับ !!!”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
4

หนุ่ม 16 ดับคามอ'ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
5

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
6

คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า
7

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
8

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
9

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
10

หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง