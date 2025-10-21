‘น้าหลิ่ม’ กองเชียร์ทีมชาติไทยพันธุ์แท้ ชี้การปลด ‘อิชิอิ’ อย่างมีข้อกังขา ไม่เป็นผลดีต่อการส่งนักเตะไทยไปเจลีก ถ้าผลงานไม่ดียังเข้าใจ แต่นี่ไม่ใช่
ความคืบหน้าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หลังมีการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นทีมชาติไทย ลงจากเก้าอี้กุนซือ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา จนถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจากแฟนบอลช้างศึกทั่วสารพัดทิศ
ล่าสุด วิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย หรือ “น้าหลิ่ม” กองเชียร์ทีมชาติไทยพันธุ์แท้ ที่ติดตามทัพช้างศึกไปเชียร์ทุกมุมโลกเกือบทุกนัด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้
“พวกเราตามเชียร์ทีมชาติไทย และ โค้ชอิชิอิ เคียงบ่าเคียงไหล่กองเชียร์ญี่ปุ่นในหลายประเทศ
28 แมทช์ใน 30 แมทช์ คือที่ไปมา พวกเราจึงเห็นประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับ และความยั่งยืนระยะยาวครับ อิชิอิ เป็นสะพานเชื่อม ไทย-ญี่ปุ่น
การปลด อิชิอิ ที่มีข้อกังขา และหัวข้อการประเมินที่มีข้อสงสัย สะพานนี้ก็คงจะผุกร่อนลง กองเชียร์ญี่ปุ่นนั้นถึงกันหมด ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับแฟนบอลมาก และช่วงหนึ่งถึงมีสโลแกนว่า R ESPECT ALL
การปลดโค้ชอิชิอิ แบบค้านสายตาแฟนบอลทั้ง 2 ชาติ ย่อมไม่เป็นผลดีกับการส่งนักเตะไทยไปเจลีก ไม่เป็นผลดีกับการพัฒนาทีมชาติไทย หากว่าผลงาน อิชิอิ ไม่ดี แฟนบอลทั้ง 2 ชาติ ก็จะเข้าใจ แต่นี่ไม่ใช่ครับ !!!”