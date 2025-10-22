ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างน่าภาคภูมิใจ คว้าเหรียญรางวัลรวมมาได้ถึง 20 เหรียญ จากสองทัวร์นาเมนต์สำคัญคือ ศึกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่อียิปต์ และเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชียที่จีน

ทีมยกน้ำหนักพาราไทย คว้ามาได้ทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันที่ประเทศอียิปต์ โดยเป็นผลงานของจอมพลังรุ่นเก๋าใน รุ่น Legend (อายุ 45 ปีขึ้นไป) ทองสา มารศรี (รุ่นไม่เกิน 80 กก.) คว้า 2 เหรียญทอง (Best Lift: 187 กก. และ Total Lift: 544 กก.) และ พงศกร ชุมชัย (รุ่นไม่เกิน 65 กก.) คว้า 2 เหรียญทอง (Best Lift: 162 กก. และ Total Lift: 476 กก.) พร้อมทำลาย สถิติเอเชีย (Asia Record) ในรุ่น Legend ได้อีกด้วย

นักกีฬาพาราไทยรายอื่น ๆ ก็ทำผลงานได้น่าชื่นชมในการแข่งขัน รุ่น Elite แม้ไม่ได้รับเหรียญรางวัล แต่ก็ทำอันดับได้ดี โดย “แบม” กมลพรรณ กระราชเพชร ที่คว้าอันดับ 9 (Best Lift) และอันดับ 10 (Total Lift) ในรุ่นไม่เกิน 55 กก.

ด้านทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย โชว์ฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กัน กวาดมาได้ถึง 16 เหรียญ จากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน ที่ผ่านมา โดยคว้า 1 เหรียญทอง จากประเภทชายคู่ คลาส MD14 โดย รุ่งโรจน์ ไทยนิยม จับคู่กับ พิสิษฐ์ หวังผลพัฒนศิริ นอกจากนี้ยังมีอีก 6 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง

ทั้งนี้ทัพพาราลิมปิกไทยกำลังเตรียมตัวช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนการแข่งขันมหกรรม อาเซียนพาราเกมส์ 2026 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง