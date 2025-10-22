สื่อญี่ปุ่น ชั้นนำหลายสำนัก พร้อมใจกันลงข่าว ทีมชาติไทย สั่งยุติสัญญา มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ แบบกะทันหัน

ความเคลื่อนไหวภายหลังจากที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยุติสัญญากับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ล่าสุด สื่อมวลชนญี่ปุ่นหลายสำนักรายงานข่าวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอรายละเอียดคำให้สัมภาษณ์และโพสต์ของกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้อย่างกว้างขวาง

โดยสื่อญี่ปุ่นชั้นนำทั้ง Yahoo! Japan, Sports Nippon, Football Channel Japan, Nikkan Sports และ Sankei Sports ต่างรายงานตรงกันว่า อิชิอิได้รับแจ้งยุติสัญญาในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ระหว่างการประชุมร่วมกับฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ เพื่อทบทวนผลงานทีมชาติไทยในเกมกับไชนีส ไทเป ก่อนที่สมาคมฯ จะประกาศแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่าย

สื่อญี่ปุ่นหลายฉบับยังอ้างอิงโพสต์จากอินสตาแกรมส่วนตัวของ มาซาทาดะ อิชิอิ ที่เปิดเผยว่า “ได้รับการแจ้งยกเลิกสัญญาแบบไม่ทันตั้งตัว” และกล่าวขอบคุณแฟนบอลไทยที่สนับสนุนตลอดระยะเวลาการทำงาน พร้อมระบุว่า เหตุผลที่ได้รับแจ้งคือ “สมาคมฯ ต้องการเปลี่ยนแปลงทีมงานสตาฟฟ์ในทุกชุด”

ทั้งนี้ รายงานข่าวในญี่ปุ่นยังได้กล่าวถึงความสำเร็จในอดีตของอิชิอิ โดยเฉพาะการพา คาชิม่า แอนท์เลอร์ส คว้าแชมป์ เจลีก 1 ฤดูกาล 2016 และพาทีมคว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ในปีเดียวกัน ซึ่งทำให้แฟนบอลแดนปลาดิบจำนวนมากให้ความสนใจต่อการยุติสัญญาในครั้งนี้ของทีมชาติไทย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
3

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง