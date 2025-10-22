สื่อญี่ปุ่น ชั้นนำหลายสำนัก พร้อมใจกันลงข่าว ทีมชาติไทย สั่งยุติสัญญา มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ แบบกะทันหัน
ความเคลื่อนไหวภายหลังจากที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยุติสัญญากับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ล่าสุด สื่อมวลชนญี่ปุ่นหลายสำนักรายงานข่าวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอรายละเอียดคำให้สัมภาษณ์และโพสต์ของกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้อย่างกว้างขวาง
โดยสื่อญี่ปุ่นชั้นนำทั้ง Yahoo! Japan, Sports Nippon, Football Channel Japan, Nikkan Sports และ Sankei Sports ต่างรายงานตรงกันว่า อิชิอิได้รับแจ้งยุติสัญญาในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ระหว่างการประชุมร่วมกับฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ เพื่อทบทวนผลงานทีมชาติไทยในเกมกับไชนีส ไทเป ก่อนที่สมาคมฯ จะประกาศแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่าย
สื่อญี่ปุ่นหลายฉบับยังอ้างอิงโพสต์จากอินสตาแกรมส่วนตัวของ มาซาทาดะ อิชิอิ ที่เปิดเผยว่า “ได้รับการแจ้งยกเลิกสัญญาแบบไม่ทันตั้งตัว” และกล่าวขอบคุณแฟนบอลไทยที่สนับสนุนตลอดระยะเวลาการทำงาน พร้อมระบุว่า เหตุผลที่ได้รับแจ้งคือ “สมาคมฯ ต้องการเปลี่ยนแปลงทีมงานสตาฟฟ์ในทุกชุด”
ทั้งนี้ รายงานข่าวในญี่ปุ่นยังได้กล่าวถึงความสำเร็จในอดีตของอิชิอิ โดยเฉพาะการพา คาชิม่า แอนท์เลอร์ส คว้าแชมป์ เจลีก 1 ฤดูกาล 2016 และพาทีมคว้ารองแชมป์ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ในปีเดียวกัน ซึ่งทำให้แฟนบอลแดนปลาดิบจำนวนมากให้ความสนใจต่อการยุติสัญญาในครั้งนี้ของทีมชาติไทย