รยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ยังงง สมาคมกีฬาบอลไทยแห่งประเทศไทย สั่งปลดอิชิอิ ไม่รู้เวลา ชี้ขัดกับความเห็นแฟนบอลมากที่สุด
สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง แสดงความคิดเห็นในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ หลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่นวัย 57 ปี ปิดฉากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี 10 เดือนเต็ม
สรยุทธ เผยกลางรายการว่า “เป็นการปลดโค้ชที่ขัดกับความเห็นแฟนบอลมากที่สุดครั้งหนึ่งนะเนี่ย ชนะไต้หวัน ในประเทศ 2-0 บุกไปเอาชนะ 6-1 แล้วนี่คือคนที่นำทีมชาติไทย ไปยันเสมอเกาหลีใต้ได้ที่โซลอ่ะ เสมอซาอุดิอาระเบียได้อ่ะ คือด้วยผลงานไม่มีเหตุผลเลย ด้วยจังหวะเวลาก็ไม่มีเหตุผล”
ทั้งนี้หลังประกาศปลดโค้ช สมาคมฯ ก็โดนแฟนบอลวิจารณ์สนั่นเพราะตลอดการคุมทีม “ช้างศึก” ทั้งสิ้น 30 นัด อิชิอิ พาทีม ชนะ 16 เสมอ 6 แพ้ 8 พร้อมพาทีมเก็บ คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งเพิ่มถึง +58.62 คะแนน จากอันดับ 113 ของโลก ขยับขึ้นมาอยู่ที่ อันดับ 96 ของโลก ซึ่งถือเป็นอันดับดีที่สุดของทีมชาติไทยในรอบกว่า 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2008 ที่เคยขึ้นไปถึงอันดับ 93 ของโลก