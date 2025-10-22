การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือถึง สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อเลือกนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ออกไปก่อน หลังจากก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทเรื่องคุณสมบัตินายกสมาคมฯ จนเกือบทำให้สหพันธ์เปตองนานาชาติ สั่งแบนกีฬาเปตอง ในซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

เวลาต่อมา สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุม ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่สนามกีฬาเปตองในร่ม สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทำหนังสือเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วยตามระเบียบข้อบังคับ

อย่างไรก็ตาม กกท. ได้แจ้งต่อ สมาคมกีฬาเปตองฯ ระบุว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาอุปสรรคอื่นใด ในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมดังกล่าว จึงขอให้สมาคมกีฬาเปตองฯ เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการพิจารณาคุณสมบัติและสมาชิกภาพของสมาชิกจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และสมาชิกภาพของสมาชิกของสมาคมเรียบร้อยแล้ว

 

