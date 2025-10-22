ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทาง มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทย ชุดใหญ่ แบบช็อกแฟนบอลไทย ทั้งที่เพิ่งนำทีมชนะ ไต้หวัน 2 นัด 2-0 (เหย้า) และ 6-1 (เยือน) ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก อีกทั้งเดือนหน้า ยังมีเกมรออยู่ คือ 13 พ.ย. เปิดบ้านอุ่นเครื่องสิงคโปร์ และ 18 พ.ย. เยือนศรีลังกา ศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก นัด 5 ซึ่งเป็นเกมสำคัญชี้ชะตาผ่านเข้ารอบสุดท้าย ที่ซาอุดีอาระเบีย

ล่าสุด “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการปลด อิชิอิ พร้อมเผยเกี่ยวกับกุนซือใหม่ ว่า แป้ง และ ฝ่ายเทคนิค พิจารณาร่วมกันแล้วว่า ในช่วงเวลาสำคัญและกระชั้นชิดแบบนี้ จึงตัดสินใจแต่งตั้ง “แอนโธนี ฮัตสัน” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสมาคมฯ เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยทันที เพราะที่ผ่านมา แอนโธนี ฮัตสัน เปรียบเสมือนคนที่อยู่กับฟุตบอลไทยมาในทุกระดับ ทั้งประสบการณ์คุมทีมสโมสร ทั้งการเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 3 ประเทศ อย่าง สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์ และ บาห์เรน โดยเชื่อว่าเป็นคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานี้

