สื่อรายงาน รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สนใจเซ็นสัญญา โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี กองหน้า บาร์เซโลนา มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในตลาดซัมเมอร์หน้า และนักเตะก็เปิดทางร่วมทัพ

โดย แมนฯ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวว่า อยากได้ศูนย์หน้าตัวเป้ามาร่วมทีมเพิ่มเนื่องจากปัจจุบันพวกเขามีผู้เล่นในตำแหน่งดังกล่าวเพียงรายเดียวคือ เบนยามิน เชชโก

ล่าสุด “เดลี สตาร์” ระบุว่า อโมริม สนใจเซ็นสัญญากับ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี กองหน้าวัย 37 ปีของ บาร์เซโลนาและทีมชาติโปแลนด์ในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งนักเตะจะหมดสัญญากับ “เจ้าบุญทุ่ม”

มีรายงานเพิ่มเติมถึงขั้นว่า “ปีศาจแดง” สามารถบรรลุข้อตกลงกับนักเตะได้แล้วด้วย เนื่องจากยังไร้ท่าทีการขยายสัญญาใหม่กับ บาร์เซโลนา

ทั้งนี้นอกจาก แมนฯ ยูไนเต็ด ยังมี อัล นาสเซอร์ ต้นสังกัดของ คริสเตียโน โรนัลโด สนใจในตัวอดีตแข้ง บาเยิร์น มิวนิก รายนี้

