นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงความมั่นใจ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ทัพนักกีฬาไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทองและกวาดเหรียญได้ทะลุเป้าหมาย เผย วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้การสนับสนุน ช่วยยกระดับขีดความสามารถนักกีฬาได้เป็นอย่างดี
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย โดยใช้ 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า
สำหรับกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประเมินและตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 252 เหรียญทอง ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม นักกีฬาจากชาติต่าง ๆ ในอาเซียนมีการพัฒนาขึ้นมาก เมื่อทุกชาติส่งนักกีฬามาแข่งขันก็ย่อมต้องการเหรียญทองกลับไปเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราไม่มีการเตรียมการที่เข้มข้นเพียงพอ เป้าหมาย 252 เหรียญทองก็อาจจะไปไม่ถึง ทำให้เราต้องมีความพร้อม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะ กกท. ที่ให้การสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอย่างเต็มที่ นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬา ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ หรืออาจจะไปได้เกินกว่าจุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้
“ส่วนอาเซียนพาราเกมส์ นอกจากเป็นการแข่งขันที่มอบความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการมอบความภาคภูมิใจ มอบความสุขให้กับตัวนักกีฬาเองด้วย ตอนนี้เรามีนักกีฬาที่มีความพร้อมและตั้งเป้าหมายไว้ที่ 233 เหรียญทอง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้เช่นกัน” นายอรรถกร กล่าว
สำหรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กกท. ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประเมินว่า ทัพนักกีฬาไทยจะคว้าได้ 252 เหรียญทอง ขณะที่ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะคว้าได้ 233 เหรียญทอง