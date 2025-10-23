รัน ทากาฮาชิ นักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังทีมชาติญี่ปุ่น เคลื่อนไหวหลังเกิดประเด็นฉาวรักซ้อน หลังถูกแฉนอกใจแฟนสาว และมีความสัมพันธ์ลับๆกับนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชื่อดัง
ก่อนหน้านี้นักตบลูกยางหนุ่มวัย 24 ปี เจ้าของฉายา “เจ้าชายแห่งวงการวอลเลย์บอล” ถูกสำนักข่าวบุนชุน แฉว่ามีความสัมพันธ์รักซ้อน หลังมีแฟนสาวที่เป็นอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังอยู่แล้ว แต่กลับเปิดโรงแรมเข้าพักกับนักแสดงสาวที่มีชื่อในวงการหนังผู้ใหญ่อย่าง ไซกะ คาวากิตะ
เรื่องดังกล่าวกลายเป็นข่าวดัง เนื่องจากภาพลักษณ์ของ ทากาฮาชิ เป็นหนุ่มสุภาพ และมีชื่อในวงการวอลเลย์บอล ทำให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ล่าสุด รัน ทากาฮาชิ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสตอรี โดยระบุว่า “ผมรู้สึกเสียใจ และขอโทษ ที่ชีวิตส่วนตัวของผมถูกรายงานและทำให้เกิดความวุ่นวาย หลังจากนี้ผมจะใช้เวลามุ่งเน้นที่ไปที่การแข่งขัน SV.League ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้”