อาร์เนอ ชล็อต เทรนเนอร์ของ ลิเวอร์พูล ชื่นชม อูโก เอกีตีเก กองหน้าชาวฝรั่งเศส หลังทำผลงานได้ดี พร้อมกับเปิดเผยว่าเหตุผลที่ เปลี่ยน อเล็กซานเดอร์ อิซัก ออกในช่วงพักครึ่งเพราะมีอาการบาดเจ็บ

ลิเวอร์พูล เพิ่งกลับมาโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงด้วยการบุกไปถล่ม ไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต สโมสรจากบุนเดสลีกา เยอรมนี 5-1 ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ ลีกเฟส เมื่อวันที่ 22 ต.ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้มา 4 เกมติดต่อกันรวมทุกรายการ

หลังจบการแข่งขัน อาร์เนอ ชล็อต ให้สัมภาษณ์ ว่า “ประตูแรกที่เราทำได้นั้นพิเศษมาก คุณสามารถเห็นได้ถึงความเร็วของเขา (เอกีตีเก) ในช่วงเวลาแบบนั้น นี่เป็นช่วงเวลาที่เราต่างหวังเอาไว้ อย่างที่ผมบอกไปตอนก่อนเกม เราสามารถสร้างโอกาสได้หลายครั้งมาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์แล้ว แต่โชคไม่ดีที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ทั้งหมดเสมอไป”

“ค่ำคืนนี้กับ อเล็กซ์และอูโก ผมส่งนักเตะที่ปกติแล้วจะทำประตูได้ทั้งคู่ลงสนาม อเล็กซ์เข้าใกล้โอกาส 2-3 ครั้ง แต่สุดท้ายเขาต้องถูกเปลี่ยนออกไปในช่วงพักครึ่ง”

“ตอนที่เขาย้ายมา เขาแทบไม่ได้ซ้อม ดังนั้น เราต้องให้เวลาเขาไปทีละก้าวและจากนั้นคุณรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่เขาจะเล่นได้สองครั้งในสัปดาห์เดียวแล้ว เขาก็ทำมาแล้วกับทีมชาติสวีเดน แต่ในครั้งแรกที่เราพยายามจะทำ เขาจำเป็นต้องโดนเปลี่ยนออก และหวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรที่แย่เกินไป เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวเพราะเขารู้สึกเจ็บขาหนีบ”

 

