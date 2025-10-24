“เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ดีกรีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ว่าแม้จะเลิกเล่นมากว่า 1 ปีแล้ว แต่แรงกิ้งยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก
อดีตนักเทควันโดขวัญใจชาวไทย ประกาศรีไทร์จากการเป็นนักกีฬาหลังจากจบโอลิมปิก 2024 ปิดฉากอาชีพอย่างสวยงาม โดยปัจจุบันเจ้าตัวเปิดโรงเรียนสอนเทควันโด ที่ชื่อว่า “Panipak Taekwondo” โดยมี 2 สาขาที่กรุงเทพฯ คือ สาขากรุงเทพกรีฑา และสาขาประเวศ-สุขาภิบาล 2
ล่าสุด เทนนิส พาณิภัค ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยเป็นการเผยว่าแม้จะเลิกเล่นมาปีกว่าแล้ว แต่แรงกิ้งยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก
จากโพสต์ดังกล่าว เทนนิส พาณิภัค ระบุว่า “เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ ”
นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์คลิปวิดีโอแมตช์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่ 2 ด้วยว่า “ดูแล้วก็ดีใจ คิดถึงบรรยากาศเหล่านี้ไม่หายเลยค่ะ เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ 55555ขิงยกมาทั้งสวนค่ะ ฝากแชร์ด้วยนะคะ”