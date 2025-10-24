นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย รับเสียดาย นายกรัฐมนตรีสั่งโป๊กเกอร์กลับไปอยู่ในกลุ่มพนันอีกครั้ง เผยต้องพักทุกกิจกรรมของสมาคม ที่ก่อนหน้านี้เดินหน้าไปแล้ว นักกีฬาต้องหยุดพัฒนา เพื่อรอความชัดเจน
หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 3179/2568 ว่าด้วยเรื่องการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน ล้มประกาศเดิมยุค “ภูมิธรรม เวชยชัย” ที่เคยเปิดทางให้ “โป๊กเกอร์–ไพ่เผ” เป็นกีฬา ให้กลับไปอยู่ในกลุ่มพนันอีกครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย ออกมาเปิดเผยว่า การลงนามของนายกรัฐมนตรีสั่งให้ โป๊กเกอร์ ไปอยู่ในกลุ่มพนันอีกครั้ง แม้จะไม่เอ่ยถึงกีฬาแต่ทุกกิจกรรมของสมาคมก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยง เพราะหากมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศไทยหรือกิจกรมต่างๆในประเทศไทยแล้วโดนจับก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศชาติได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้งว่าจะระบุอย่างไรในระหว่างนี้ก็คงทำได้แค่รอเท่านั้น
“คำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย แน่นอน เพราะต้องหยุดทุกกิจกรรมที่ก่อนหน้าเราเราเดินหน้าไปแล้ว รวมถึงต้องหยุดพัฒนานักกีฬาที่จะส่งไปแข่งขันในรายการต่างๆทั้งระดับเอเชียและระดับโลก นอกจากนี้ยังกระทบกับรายได้ที่จะมาสู่ประเทศไทยหากจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ขึ้นในประเทศไทย เพราะจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมายังประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมาก จากนั้นในวันที่ 27 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งจะกำหนดทิศทางของสมาคมฯอีกครั้ง” นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย กล่าว
“ยอมรับว่าเสียดาย ที่จะต้องหยุดทุกกิจกรรมไว้ก่อน ส่วนตัวไม่อยากให้มองว่าเป็นการแก้แแค้นแต่อย่างใด อยากให้มองภาพรวมของกีฬาโป๊กเกอร์ว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมากกว่า” พล.ต.ต.ลัทธสัญญา กล่าวทิ้งท้าย