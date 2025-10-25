อาร์เนอ ชล็อต เทรนเนอร์ของ ลิเวอร์พูล ทีมแชมป์เก่าของพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ออกมาย้ำว่าไม่กังวลเรื่องปัญหาการจบสกอร์ของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงตัวเก่งของทีม
ก่อนหน้านี้ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยิงไป 29 ประตู พร้อมทำอีก 18 แอสซิสต์ และพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีก มาครองได้สำเร็จเมื่อซีซันที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลนี้ ดาวยิงวัย 33 ปี เพิ่งจะยิงในลีกได้แค่ 3 ประตู หลังจากที่ทีมหงส์แดงทุ่มงบก้อนโตในการเสริมทัพเมื่อช่วงฤดูร้อนนี้
และล่าสุดทาง อาร์เนอ ชล็อต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับซาลาห์ ว่า “สิ่งที่สำคัญ คือ เขามักจะทำประตูให้ลิเวอร์พูลได้เสมอ”
“สิ่งสุดท้ายที่ผมกังวล คือ เรื่องที่ โม จะกลับมาทำประตูอีกครั้ง เขาทำมันมาตลอดทั้งชีวิต และผมคาดหวังว่าเขาจะทำมันได้อีกครั้งในสัปดาห์และเดือนที่กำลังจะมาถึง”
“โดยทั่วไปแล้ว นักฟุตบอลต่างพลาดโอกาสกันได้ และเขาเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับการที่เขาพลาดโอกาส”
นอกจากนี้อาร์เนอยังเผยว่าสิ่งที่อาจจะกระทบกับซาลาห์คือการย้ายออกไปของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ๊กขวาชาวอังกฤษ ที่ย้ายไปอยู่กับเรอัล มาดริด
“มันอาจจะหนึ่งปัจจัยก็ได้ เขาเล่นด้วยกันมาตลอดทั้งเส้นทางของเขากับลิเวอร์พูล แต่เขายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการลุ้นทำประตูได้”
“โดยทั่วไปแล้ว มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ดังนั้นมันหมายถึงว่าทุกคนจำเป็นต้องมองหาจุดเชื่อมโยงใหม่ ๆ อีกครั้ง มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำงานในเรื่องเหล่านั้น”