วงการฟุตบอลไทย พร้อมใจโพสต์อาลัยการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพร้อมเพรียง

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แชร์คลิปบทเพลงน้อมส่งพระพันปีหลวงสู่สวรรคาลัย พร้อมโพสต์ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”

จากนั้นโพสต์ ราชินีที่งดงามที่สุด “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สถิตอยู่ในหัวใจไทยตราบนิจนิรันดร์

และโพสต์ถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” เรื่องราวแห่งศักดิ์ศรีของ Queen’s Cup ถ้วยลูกหนังประวัติศาสตร์ที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณและแรงบันดาลใจสู่ชาวกีฬาไทย

ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทย โพสต์ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตโค้ชทีมชาติไทย โพสต์ ขอน้อมกราบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้สโมสรต่างๆ ภาคส่วนของฟุตบอล ยังพร้อมใจโพสต์แสดงความอาลัย

