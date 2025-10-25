วงการฟุตบอลไทย พร้อมใจโพสต์อาลัยการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพร้อมเพรียง
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แชร์คลิปบทเพลงน้อมส่งพระพันปีหลวงสู่สวรรคาลัย พร้อมโพสต์ “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”
จากนั้นโพสต์ ราชินีที่งดงามที่สุด “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สถิตอยู่ในหัวใจไทยตราบนิจนิรันดร์
และโพสต์ถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” เรื่องราวแห่งศักดิ์ศรีของ Queen’s Cup ถ้วยลูกหนังประวัติศาสตร์ที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณและแรงบันดาลใจสู่ชาวกีฬาไทย
ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทย โพสต์ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตโค้ชทีมชาติไทย โพสต์ ขอน้อมกราบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นอกจากนี้สโมสรต่างๆ ภาคส่วนของฟุตบอล ยังพร้อมใจโพสต์แสดงความอาลัย