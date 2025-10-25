เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ พ่ายแพ้ต่อ ซันเดอร์แลนด์ แบบสุดช็อก ในช่วงท้ายเกมของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คู่แรกของวันที่ 25 ตุลาคม
คู่นี้เปิดฉากมาแค่ 4 นาที อเลฮานโดร การ์นาโช แข้งชาวอาร์เจนไตน์ประเติมประตูแรกให้กับเชลซีได้สำเร็จ พร้อมกับส่งทัพสิงโตน้ำเงินครามขึ้นนำก่อน 1-0
หลังจากนั้นกลายเป็นฝั่งทัพแมวดำ ที่มาได้ประตูตีเสมอจาก วิลสัน อิซิดอร์ นาที 22 ก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว
ครึ่งหลังทำท่าเหมือนจะจบลงด้วยผลเสมอ แต่กลายเป็น ซันเดอร์แลนด์ ที่มาได้ปนำ 2-1จากจังหวะที่ ไบรอัน บ็อบเบย์ ดึงบอลในเขตโทษรอเพื่อน ก่อนจ่ายย้อนกลับมาให้ เชมส์ดีน ทัลบี วิ่งมาซัดเข้าประตูไป ในนาที 90+3
ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้ จบเกม ซันเดอร์แลนด์ บุกชนะ 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 17 แต้ม จาก 9 นัด ขยับมาอยู่อันดับสองของตาราง ส่วน เชลซี มี 14 แต้ม อยู่อันดับ 7