สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ในกีฬาเอเชียน ยูธเกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน แข่งขันที่ รอยัล กอล์ฟคลับ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2568 ชิงชัย 4 เหรียญทอง ประเภทบุคคล และทีม ชาย-หญิง
โดยนักกีฬาไทย ฝ่ายชาย วรุตม์ บุญรอด, พัชรพล วัฒนาดิลกกุล, เสฎฐวุฒิ เคนานัน และหญิง พิมพ์พิศา รับรอง,ปริม ปราชญ์นคร, กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ มีโปรปรีชา เสนาพรหม และโปรพีรวัชร เวียงคำ ทำหน้าที่ควบคุมทีม
ผลปรากฏว่า นักกอล์ฟไทยสามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน จากประเภททีม พิมพ์พิศา รับรอง, ปริม ปราชญ์นคร และ กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ ทำสกอร์รวม 28 อันเดอร์พาร์ 404 เข้าป้ายอันดับ 2
ส่วนเหรียญทอง จีน ที่มี ซุย จิงฮาน, เหริน อี้เจีย และ หลี เมิ่งฮาน 47 อันเดอร์พาร์ 385 และเหรียญทองแดง ไต้หวัน หลิน จี้เอิง กับ เซียะ ปิงหัว 22 อันเดอร์พาร์ 410
บุคคลหญิง ทั้ง 3 สาวไทย ทำสกอร์เท่ากัน จบอันดับ 7 ร่วม จาก สกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ 205 พิมพ์พิศา 68-70-67, ปริม 68-67-70 และ กัลยรักษ์ 71-69-65
ขณะที่ เหรียญทองบุคคลหญิง ซุย จิงฮาน จากจีน 21 อันเดอร์, เหรียญเงิน เหริน อี้เจีย จากจีนเช่นกัน 18 อันเดอร์ และทองแดง คายา ดาลูวัตเต จากศรีลังกา 14 อันเดอร์ แม้จะจบอันดับ 4 แต่ได้ขยับมาคว้าเหรียญทองแดง แทน หลี เมิ่ง ฮาน อีกนักกอล์ฟจากจีน ที่ทำได้ 16 อันเดอร์
ด้านทีมชาย ไทยคว้าอันดับ 8 สกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 446 ส่วนเหรียญทอง จีน 15 อันเดอร์, เหรียญเงินเวียดนาม 14 อันเดอร์ และทองแดง อินโดนีเซีย 8 อันเดอร์
บุคคลชาย พัชรพล วัฒนาดิลกกุล อันดับ 15 สกอร์ 5 โอเวอร์พาร์ 221, เสฎฐวุฒิ เคนานัน อันดับ 25 สกอร์ 12 โอเวอร์พาร์ 228 และ วรุตม์ บุญรอด อันดับ 27 สกอร์ 13 โอเวอร์พาร์ 229 ขณะที่เหรียญทอง หาน จิน จากจีน 12 อันเดอร์, เหรียญเงิน เหงียน ตวน อันห์ จากเวียดนาม 11 อันเดอร์ และ ทองแดง ดอร์นัน จายาวาร์ดานา จากอินโดนีเซีย 9 อันเดอร์
สรุปเหรียญกีฬากอล์ฟ เอเชียนยูธเกมส์ ชิง 4 เหรียญทอง จีน กวาด 4 ทอง กับ 1 เงิน, อันดับ 2 เวียดนาม 2 เหรียญเงิน, อันดับ 3 ไทย 1 เหรียญเงิน, อันดับ 4 อินโดนีเซีย 2 เหรียญทองแดง และที่ 3 ศรีลังกา กับ ไต้หวัน 1 เหรียญทองแดง
ผลงานของกอล์ฟไทย ในเอเชียนยูธเกมส์ นับว่าทำได้ดีที่สุด หลังจากก่อนหน้านี้ เคยทำได้ 1 เหรียญทองแดง จาก แดนไท บุญมา ในประเภทบุคคลชาย ในเอเชียนยูธเกมส์ 2013 ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 2 แต่เป็นครั้งแรกที่เอเชียนยูธเกมส์ จัดกีฬากอล์ฟ