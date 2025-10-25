การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ ไบรตัน

มาเธอุส คุนญา ประเดิมลูกแรกของตัวเองกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้สำเร็จ จากจังหวะยิงเลียดหน้าเขตโทษ บอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงาม ในนาที 24

หลังจากนั้น แมนฯ ยูไนเต็ด นำห่าง 2-0 จากจังหวะที่ คาเซมิโร ได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษ บอลไปโดนแข้งไบรตัน เปลี่ยนทางเข้าประตูไป ในนาที 34

ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้ จบครึ่งแรก ทีมผีแดง ยังนำ 2-0

ครึ่งหลังทัพปีศาจแดง มาได้ประตูนำห่าง 3-0 จาก ไบรอัน เอ็มโบโม ในนาที 61

อย่างไรก็ตามทาง ไบรตัน ยังไม่ยอมแพ้ และได้ประตูไล่มาเป็น 1-3 จากอดีตแข้งของทีมผีแดง อย่าง แดนนี เวลเบ๊ก ในนาที 74

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ไบรตัน ไล่มาเป็น 2-3 จากจังหวะลูกเตะมมุม เจมส์ มิลเนอร์ เปิดเข้ามาให้ คาราลัมโปส คอสตูลาส โขกเข้าไป ในนาที 90+2

อย่างไรก็ตาม ทีมผีแดง มาได้ประตูนำห่าง 4-2 จาก ไบรอัน เอ็มโบโม ในนาที 90+7

ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนทำประตูกันเพิ่มได้ จบเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะไป ไบรตัน 4-2 และเป็นการชนะ 3 นัดติดเป็นครั้งแรกในยุคของ รูเบน อโมริม พร้อมเก็บเพิ่มเป็น 16 แต้ม จาก 9 นัด รั้งที่ 4 ส่วน ไบรตัน มี 12 แต้ม อยู่ที่ 12

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
3

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
4

หนุ่มมาฟอกไตที่คลินิก แค่บอกให้พยาบาลย้ายที่แทงเข็ม กลับโดนวีน โยนเข็มใส่ให้แทงเอง
5

อย่างตะลึง เจอซูชิเรืองแสงสีฟ้า แถมเป็นหน้าไข่หวาน ที่สั่งให้พนักงานทำใหม่ งงหนักคืออะไร?
6

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
7

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ
8

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
9

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศพรุ่งนี้ ทั้งเย็น-ทั้งฝน เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ 
10

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2568)   