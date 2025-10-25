การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ ไบรตัน
มาเธอุส คุนญา ประเดิมลูกแรกของตัวเองกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้สำเร็จ จากจังหวะยิงเลียดหน้าเขตโทษ บอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงาม ในนาที 24
หลังจากนั้น แมนฯ ยูไนเต็ด นำห่าง 2-0 จากจังหวะที่ คาเซมิโร ได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษ บอลไปโดนแข้งไบรตัน เปลี่ยนทางเข้าประตูไป ในนาที 34
ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้ จบครึ่งแรก ทีมผีแดง ยังนำ 2-0
ครึ่งหลังทัพปีศาจแดง มาได้ประตูนำห่าง 3-0 จาก ไบรอัน เอ็มโบโม ในนาที 61
อย่างไรก็ตามทาง ไบรตัน ยังไม่ยอมแพ้ และได้ประตูไล่มาเป็น 1-3 จากอดีตแข้งของทีมผีแดง อย่าง แดนนี เวลเบ๊ก ในนาที 74
ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ไบรตัน ไล่มาเป็น 2-3 จากจังหวะลูกเตะมมุม เจมส์ มิลเนอร์ เปิดเข้ามาให้ คาราลัมโปส คอสตูลาส โขกเข้าไป ในนาที 90+2
อย่างไรก็ตาม ทีมผีแดง มาได้ประตูนำห่าง 4-2 จาก ไบรอัน เอ็มโบโม ในนาที 90+7
ช่วงที่เหลือไม่มีทีมไหนทำประตูกันเพิ่มได้ จบเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะไป ไบรตัน 4-2 และเป็นการชนะ 3 นัดติดเป็นครั้งแรกในยุคของ รูเบน อโมริม พร้อมเก็บเพิ่มเป็น 16 แต้ม จาก 9 นัด รั้งที่ 4 ส่วน ไบรตัน มี 12 แต้ม อยู่ที่ 12