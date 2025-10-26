ทินภพ กิตติพยัคฆ์ นักมวยไทย ผงาดคว้าแชมป์โลก WBF รุ่นเฮฟวีเวต คนแรกของไทย สถิติหรูชนะน็อก 8ไฟต์รวด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่เวทีเวิลด์ สยาม สเตเดียม ทินภพ กิตติพยัคฆ์ นักมวยสากลชาวไทย วัย 20 ปี ผงาดคว้าแชมป์โลก WBF รุ่นเฮฟวีเวต ที่ว่างอยู่ได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะ อเลสซิโอ บิซุตติ แชมป์โลก UBO รุ่นเฮฟวี่เวต ชาวอิตาลีวัย 48 ปี ด้วยการชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกได้สำเร็จ

โดยยกแรก ทินภพ จัดการเดินหน้าเปิดฉากออกอาวุธหมัดซ้าย-ขวา ใส่ อเลสซิโอ จนต้องรับมือตั้งแต่แรก สุดท้ายโดนนับ 8 และสุดท้ายพี่เลี้ยงต้องขอยอมแพ้ เพราะยังไม่สามารถฟื้นตัวจากการโดนนับ 8 ได้ดีนัก

ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่งให้ ทินภพ กิตติพยัคฆ์ กลายเป็นนักชกไทยคนแรก ที่สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ในรุ่นเฮฟวี่เวตของสถาบันหลักมาครองได้สำเร็จอย่างสง่างาม พร้อมทั้งตอกย้ำความเหนือชั้นด้วยการรักษาสถิติการชกอาชีพ ชนะรวด 8 ครั้ง โดยเป็นการชนะน็อกทั้งหมด (8KO) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักชกรุ่นใหม่จากประเทศไทยที่พร้อมทะยานขึ้นสู่ทำเนียบนักชกเงินล้านบนเวทีโลกอย่างแท้จริง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
6

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
7

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
8

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
10

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ