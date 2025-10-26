ทินภพ กิตติพยัคฆ์ นักมวยไทย ผงาดคว้าแชมป์โลก WBF รุ่นเฮฟวีเวต คนแรกของไทย สถิติหรูชนะน็อก 8ไฟต์รวด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่เวทีเวิลด์ สยาม สเตเดียม ทินภพ กิตติพยัคฆ์ นักมวยสากลชาวไทย วัย 20 ปี ผงาดคว้าแชมป์โลก WBF รุ่นเฮฟวีเวต ที่ว่างอยู่ได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะ อเลสซิโอ บิซุตติ แชมป์โลก UBO รุ่นเฮฟวี่เวต ชาวอิตาลีวัย 48 ปี ด้วยการชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกได้สำเร็จ
โดยยกแรก ทินภพ จัดการเดินหน้าเปิดฉากออกอาวุธหมัดซ้าย-ขวา ใส่ อเลสซิโอ จนต้องรับมือตั้งแต่แรก สุดท้ายโดนนับ 8 และสุดท้ายพี่เลี้ยงต้องขอยอมแพ้ เพราะยังไม่สามารถฟื้นตัวจากการโดนนับ 8 ได้ดีนัก
ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่งให้ ทินภพ กิตติพยัคฆ์ กลายเป็นนักชกไทยคนแรก ที่สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ในรุ่นเฮฟวี่เวตของสถาบันหลักมาครองได้สำเร็จอย่างสง่างาม พร้อมทั้งตอกย้ำความเหนือชั้นด้วยการรักษาสถิติการชกอาชีพ ชนะรวด 8 ครั้ง โดยเป็นการชนะน็อกทั้งหมด (8KO) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักชกรุ่นใหม่จากประเทศไทยที่พร้อมทะยานขึ้นสู่ทำเนียบนักชกเงินล้านบนเวทีโลกอย่างแท้จริง