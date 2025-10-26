WGP#1 ประกาศสร้างผลงานกีฬาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติอย่างเข้มแข็ง โดยเป็นชนิดกีฬาแรกที่องค์กรกีฬาไทยจะมีบทบาทบริหารงานกีฬาทั่วโลกอย่างแท้จริง ซึ่งล่าสุด WGP#1 องค์กรกีฬาเจ็ตสกีอาชีพโลก สัญชาติไทย 100% ประกาศแผนปี 2026 อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมแผนขยายการจัดแข่งขัน 8 รายการ ครอบคลุม 5 ทวีปของโลก ทั้งสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก และสนามชิงแชมป์แห่งทวีป
นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก WGP#1 เปิดเผยว่า “ปีหน้า องค์กรกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ WGP#1 จะเดินหน้าสร้างสนามแข่งออกไปทั่วโลก 8 สนาม เพื่อเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทครอบคลุมทั้ง 5 ทวีปของโลก เป็นองค์กรหลัก ที่นักกีฬาชั้นนำ 55 ชาติทั่วโลกให้ความเชื่อถือในขณะนี้ โดยจะมีสนามเจ็ตสกีอาชีพเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก และเพิ่มสนามชิงแชมป์แห่งทวีป ได้แก่ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย อเมริกา และแอฟริกา
การที่ WGP#1 ต้องออกไปต่อสู่กับชาติยักษ์ใหญ่ทั้ง ยุโรป อเมริกา จีน เป็นงานที่ยากแต่ก็ต้องทำ เพราะไม่อยากพัฒนากีฬาเจ็ตสกีไทยอยู่ที่เดิม แบบที่ถูกต่างชาติ ล่าอาณานิคมลิขสิทธิ์กีฬาเพียงฝ่ายเดียว ถ้าเราอยากเห็นกีฬาไทยเจริญก้าวหน้าจริงๆ เรื่องนี้หากนำไปถามผู้ที่มีความรู้สูงทางเศรษฐกิจ ก็จะได้คำตอบชัดเจน ในต่างประเทศนั้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆกับอุตสาหกรรมกีฬานั้น มีความสำคัญและนโยบายที่ไม่ได้แตกต่างกัน
สำหรับเจ็ตสกี WGP#1 ต้องเดินหน้าต่อไปเท่าที่ไหว ขณะนี้ สนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก 2026 ได้กำหนดการลงตัวแล้ว ความท้าทายอีกขั้นคือ สนามชิงแชมป์แห่งทวีป ที่ทุกทวีปของโลกขอเข้าเป็นเครือข่ายขององค์กรไทย โดยจะเริ่มชิงแชมป์แห่งทวีปรายการแรกของปี 2026 ที่ทวีปโอเชียเนีย โดยเมืองโกล์โคส ออสเตรเลียขอเป็นเจ้าภาพ ต่อด้วยสนามชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น ยุโรป แอฟริกา และสหรัฐฯ