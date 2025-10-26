โค้ชเฮง วิทยา เลาหกุล รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน เผยจุดเปลี่ยนทำชลบุรี ชนะนัดแรก เกมหน้าเจอ บีจี ปทุมฯ ยอมรับว่าหนัก คุณภาพทีมดีกว่า และมี กฤษดา กาแมน ซึ่งเป็นนักเตะไทยที่เก่งที่สุดอยู่ด้วย
“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ภายใต้การนำของ “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน เพิ่งจะบุกไปเอาชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 2-1 เป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกนับตั้งแต่ขึ้นมาสู่ไทยลีก 1
หลังจบการแข่งขัน “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน เผยว่า ก่อนอื่นต้องแสดงความเห็นใจกับเด็กๆ เพราะมันมีเรื่องของระเบียบวินัยเข้ามาเกี่ยวข้อง บางคนไม่มีสมาธิ เราก็พยายามกระตุ้นจากข้างสนาม สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้เล่นตอบสนองได้ดีมากโดยเฉพาะเกมรับ
“ชลบุรี มีสถิติที่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับฤดูกาลนี้ จุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลับมาชนะได้เป็นนัดแรก คือลูกทะลุทะลวง ซึ่งเกิดขึ้นเยอะมาก เขาต้องเอาไปใช้ แต่ต้องฉลาดรู้ว่าจังหวะไหนต้องทำอย่างไร”
“เกมหน้าต้องเจอกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ต้องยอมรับยว่าคุณภาพทีมเขาดีกว่าทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างประเทศ ที่สำคัญเขามี กฤษดา กาแมน ซึ่งเป็นนักเตะไทยที่เก่งที่สุดอยู่ด้วย ดังนั้นคุณภาพทีมเราสู้ไม่ได้อยู่แล้ว แต่เราจะสู้ด้วยสปิริตทีม มั่นใจว่าเราจะสามารถเก็บคะแนนในบ้านได้ ส่วนเรื่องโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามา กำลังมองหาโค้ชที่มีประสบการณ์เข้ามา”