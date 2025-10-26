Like Father, Like Son Golf Day งานกอล์ฟสานสัมพันธ์ครอบครัว พร้อมเวทีสร้างแรงบันดาลใจกับ ภราดร-เฌอลีน ศรีชาพันธุ์
งานกอล์ฟสุดพิเศษช่วยสานสัมพันธ์ครอบครัวและสร้างแรงบันดาลใจอย่าง “Like Father, Like Son Golf Day 2025 by CetilarThailand” ปิดฉากลงอย่างงดงาม ณ สนาม ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 โดยมีคู่ พ่อ-ลูก, ผู้ใหญ่-เด็ก ที่รักการเล่นกอล์ฟเข้ามาร่วมสร้างโมเมนต์อบอุ่นสุดแสนประทับใจด้วยกันอุ่นหนาฝาคั่ง
กิจกรรมในวันนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ 09.30 น. ที่ทาง Cetilar ผู้สนับสนุนหลักของรายการนี้ มีกิจกรรม Warm up นำผู้เข้าแข่งขันมาเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนลงแข่งจริง และ Care Clinic ที่มาช่วยเสริมเรื่องการดูแลร่างกายให้พร้อมและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บระหว่างแข่งขัน
ขณะที่ทาง Porsche Centre Pattaya มีการนำรถมาให้ทดลองขับกันถึงที่สำหรับผู้ที่สนใจและลงทะเบียนจองมาล่วงหน้า รวมถึง Near Pin Challenge ที่แข่งกันว่าใครจะตีลูกไปใกล้จุดที่ตั้งไว้มากที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ Golf Clinic ที่ได้ โปรเจนนี่ ณภัคนรี ศิริธร ผู้ก่อตั้งสถาบัน Perfected, โปรกุล กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์ และ โปรมายมิ้น สุธาสินี ศรีเดช มาร่วมแชร์เทคนิคต่างๆ ในการเล่นกอล์ฟให้ผู้เข้าแข่งขันมีเทคนิคในการตีกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อถึงเวลา 12.30 น. ก็ได้เวลาออกรอบจริง โดยก่อนเริ่มการแข่งขันได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัย จากเหตุการณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
สำหรับในส่วนของผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณสโรช บุญเกียรติบุตร และน้องปภาวิน บุญเกียรติบุตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณเกียรติยศ วงศ์สุนทร และน้องสุกฤตตา วงศ์สุนทร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของ คุณสมชาย เสนีย์ตันติกุล และน้องกันต์ เสนีย์ตันติกุล
หลังการแข่งขันจบเรียบร้อย ยังมีกิจกรรมพิเศษในช่วงเย็น เป็นการทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมี Talk Session สุด Exclusive กับ บอล ภราดร และ น้องเฌอลีน ศรีชาพันธุ์ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสอนให้ลูกเข้าถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปลูกฝังให้ลูกได้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ ก่อนจะปิดงานด้วยการจับ Lucky Draw แจกของรางวัล และมอบของรางวัลให้ผู้ชนะอย่างชื่นมื่น
วิไลรัตน์ จิรธรรมนิติกุล Brand Manager CetilarThailand กล่าวถึงงาน Like Father, Like Son Golf Day 2025 by CetilarThailand ว่า “กิจกรรมในวันนี้ คอนเสปต์ของงานถือว่าเป็นดีเอนเอของทาง Cetilar เลยก็ว่าได้ คือเป็นการเอาความสัมพันธ์ในครอบครัว มารวมกับความเป็นกีฬา เพราะว่าทาง Cetilar เราต้องการดูแลให้นักกีฬามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมสำหรับทุกการแข่งขัน รวมถึงการดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่บ้านด้วย ที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวตามอายุที่มากขึ้น ให้มีร่างกายที่พร้อมเล่นกีฬาหรือทำในสิ่งที่รักไปได้นานที่สุด
ส่วน Arnt Bayer Managing Director of Porsche Centre Pattaya กล่าวเสริมว่า “สำหรับทาง Porche เราชอบที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกอล์ฟอยู่แล้ว เพราะลูกค้าของเราจำนวนมากเล่นกอล์ฟกัน แต่วันนี้ถือเป็นวันที่พิเศษมากๆ เพราะเป็นกิจกรรมครอบครัว
“Porche เราเน้นที่การหาประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งเราคิดว่าฝ่ายจัดการแข่งขันทำกิจกรรมตรงนี้ออกมาได้ดีมากๆ เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม ในสถานที่ที่แสนพิเศษ เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครและยอดเยี่ยมมากๆ เราประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก”
ทางด้าน ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสอาชีพระดับโลกชาวไทย กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกว่างานในวันนี้สนุกมาก ได้เห็นภาพน่ารักๆ ระหว่างครอบครัว ตั้งแต่มาลงทะเบียน, การแข่งขันตลอดทั้งวัน ไปจนถึงการทานอาหารร่วมกันในตอนเย็น คิดว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ
“วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับผม ที่มีโอกาสได้เล่นกอล์ฟกับลูกเป็นครั้งแรก รวมถึงมีโอกาสได้เจอผู้ปกครองหลายคน ที่มีความรักในกีฬากอล์ฟเช่นกัน ต้องถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่ลืมไม่ลงอย่างแน่นอน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดงานแบบนี้ แต่คิดว่าถ้าหากว่ามีครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ตามมา จะต้องมีคนให้ความสนใจอีกอย่างแน่นอน”
กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น Cetilar ที่เป็นไตเติ้ล สปอนเซอร์ของเรา ทาง Porsche พัทยา รวมไปถึงอีกหลากหลายแบรนด์ที่เข้ามาร่วมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นสิงห์, Arnoma, ตรางู, ศรีจันทร์, เครื่องดื่มสปอนเซอร์ ไปจนถึง Smart Score ที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นมา
“ความประทับใจของงานในวันนี้สำหรับเราก็คือ เราไม่ได้อยากเรียกผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ว่าผู้แข่งขันด้วยซ้ำ เพราะเราคิดว่าวันนี้มันคือกิจกรรมครอบครัว เป็นกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกันของคนในครอบครัว
“สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับวันนี้ คงเป็นรอยยิ้มของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่มีร่วมกัน เราได้เห็นว่าบางหลุม คุณพ่อ คุณแม่ อาจจะตีช้าหน่อย เพราะว่ามัวแต่คอยถ่ายรูปลูกๆ ของตัวเอง ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจอีกรูปแบบหนึ่ง”