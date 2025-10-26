ฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 เป็นการลงสนามนัดที่ 9 ของฤดูกาล ที่ช้าง อารีน่า “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี
สำหรับ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ่าฝูงของตารางคะแนน มี 19 คะแนนจากการลงสนาม 7 นัด ขณะที่ “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี ทีมอันดับ 8 มี12 คะแนน จาก 8 นัดก่อนหน้านี้
เกมนี้ปรากฎว่า เริ่มเกมได้เพียง 8 นาที เจ้าถิ่นมาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็ว ในจังหวะ โรเบิร์ต ซูลจ์ ขึ้นเกมทางริมเส้น กระชากไปสุดเส้นหลัง ก่อนจะเปิดโด่งๆเข้าเขตโทษ วิชญะ แก่นทอง ผู้รักษาประตูระยอง พยายามออกมาปัด แต่บอลยังมาเข้าทางปืน โกรัน เคาซิช ได้ซัดจ่อ ๆ ให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขึ้นนำ ระยอง เอฟซี 1-0
หลังเสียประตู ผู้มาเยือน พยายามเซ็ตเกมบุกขึ้นมาหวังทวงประตูคืน นาทีที่ 45+4 ความพยายามมาเป็นผลเมื่อ เรียวมะ อิโตะ ชิพบอลให้ สหรัฐ สนธิสวัสดิ์ แปเข้าไป ทำให้จบครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เสมอ ระยอง เอฟซี 1-1ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง บุรีรัมย์ เปิดฉากบุกทันที และมาได้ประตูออกนำออีกครั้ง จากลูกโหม่งของ กิลเยร์เม บิสโซลี ในนาทีที่ 54 ทำลายสถิติ ยิง 50 ประตู จาก 52 เกม เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีก โดยเป็นการทำลายสถิติเดิมของ ดิโอโก้ หลุยส์ ซานโต ที่ก่อนหน้านี้ทำไว้ 50 ประตู ใน 56 เกม
ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งสองทีมผลัดกันบุกอย่างสนุก ทว่าสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่ม จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ ระยอง เอฟซี 2-1 เก็บ 3 คะแนน รวมเป็น 22 คะแนน รั้งจ่าฝูงเหนียวแน่น