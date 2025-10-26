“ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี ทำเบอร์ดี้ในการเล่นเพลย์ออฟครั้งที่ 3 เอาชนะ ไทเซ นางาซากิ จากญี่ปุ่น ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น “เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ” ณ สนามเอมิเรตส์ กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,289 หลา พาร์ 72 นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568
จากการคว้าแชมป์ครั้งนี้ ทำให้ “ฟีฟ่า” พงศภัค กลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รายการนี้ พร้อมคว้าสิทธิ์ในการเล่นกอล์ฟเมเจอร์ “เดอะ มาสเตอร์ส” และ “ดิ โอเพ่น” ในฤดูกาลหน้า
พงศภัค จบรอบสามตามผู้นำถึง 6 สโตรก แต่หลังจบ 15 หลุมแรกในรอบสุดท้าย ฟีฟ่า ซึ่งเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่ 4 มีโอกาสขยับสกอร์ขึ้นมาเท่ากับ นางาซากิ หลังจากทำเพิ่ม 3 อันเดอร์ จาก 4 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ ขณะที่นางาซากิ ตี 4 โอเวอร์ จาก 2 เบอร์ดี้ 6 โบกี้
นางาซากิ เก็บอีก 2 เบอร์ดี้ ขณะที่ พงศภัค ทำเบอร์ดี้ที่หลุม 17 ตามหลัง 1 สโตรก เข้าสู่รอบสุดท้ายก่อนที่พงศภัคจะทำเบอร์ดี้และนางาซากิ ได้แค่พาร์จบเท่ากันที่คนละ 15 อันเดอร์ ต้องดวลเพลย์ออฟ และก็เป็นฟีฟ่าที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยการทำเบอร์ดี้ ในการเล่นครั้งที่ 3 ที่หลุม 18 พาร์ 5
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยอื่นๆ “ทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ตีรอบสุดท้ายอีก 1 อันเดอร์ จากการทำ 3 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ สกอร์รวม 8 อันเดอร์ จบอันดับ 11 ร่วม, ธนวินท์ ลี ตีรอบสุดท้าย 5 โอเวอร์ สกอร์รวมอีเวนพาร์ จบอันดับ 26, ปรินทร์ สารสมุทร ตีรอบสุดท้าย 4 โอเวอร์ สกอร์รวม 4 โอเวอร์ จบอันดับ 37, ชนชน โชคประจักษ์ชัด ทำรอบสุดท้ายอีเวนพาร์ สกอร์รวม 8 โอเวอร์ อันดับ 45 ร่วม และลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ ทำรอบสุดท้ายอีเวนพาร์ สกอร์รวม 10 โอเวอร์ จบอันดับ 48 ร่วม