นายธนกร แดงมณี นักกรีฑายุวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี พังสถิติ คว้าเหรียญทอง กระโดดค้ำชาย เอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3

การแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ล่าสุดเมื่อคืน นวันที่ 26 ต.ค. 68 ทัพนักกรีฑายุวชนทีมชาติไทย คว้า 1 เหรียญทองแรก จากกระโดดค้ำชาย

ในการแข่งขันกีฬากรีฑา ประเภทกระโดดค้ำชาย นายธนกร แดงมณี นักกรีฑายุวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี คว้าเหรียญทอง สถิติ 5.00 เมตร (PB) พร้อมทำสถิติใหม่ OCA Youth Games Best Mark (OYGBM)

ส่วนเหรียญเงิน มาเลเซีย สถิติ 4.50 ม. เหรียญทองแดง สิงคโปร์ สถิติ 4.40 ม.

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
2

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
3

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
4

ผู้เชี่ยวชาญเผย 3 เมนูอาหารเช้า ทานแล้ว ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หาซื้อง่าย
5

รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงใส่ ประวัติโชกโชนใส่กำไลEM-พกปืนตลอดเวลา
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 16 จังหวัด ฝนถล่ม ระวังอันตราย
7

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
8

กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศพรุ่งนี้ เปิดชื่อจังหวัดฝนฟ้าคะนอง ใต้หนัก 60%
9

เผยโบราณราชประเพณี เรื่อง 'สรงน้ำพระบรมศพ การถวายหน้ากากทองคำ หักพระสาง'
10

สู้มากผันตัวเลี้ยงไก่! โจโจ้ ไมอ๊อคชิ ไม่ยอมแพ้แม้วันที่เจ๊ง แฟนบอกบ้าไปแล้ว