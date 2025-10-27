นายธนกร แดงมณี นักกรีฑายุวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี พังสถิติ คว้าเหรียญทอง กระโดดค้ำชาย เอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3
การแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ล่าสุดเมื่อคืน นวันที่ 26 ต.ค. 68 ทัพนักกรีฑายุวชนทีมชาติไทย คว้า 1 เหรียญทองแรก จากกระโดดค้ำชาย
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา ประเภทกระโดดค้ำชาย นายธนกร แดงมณี นักกรีฑายุวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี คว้าเหรียญทอง สถิติ 5.00 เมตร (PB) พร้อมทำสถิติใหม่ OCA Youth Games Best Mark (OYGBM)
ส่วนเหรียญเงิน มาเลเซีย สถิติ 4.50 ม. เหรียญทองแดง สิงคโปร์ สถิติ 4.40 ม.