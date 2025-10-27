ไทยลีก3 เดือด นักเตะนาวิกโยธิน เอฟซี ง้างเกือบออกหมัดต่อยคู่แข่ง เพื่อนปรี่เข้าห้ามกันวุ่นก่อนกรรมการจะแจกใบแดงไล่ออกจากสนามไป

ศึกไทยลีก 3 ฤดูกาล 2025/26 กลายเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เกมระหว่าง นาวิกโยธิน เอฟซี เปิดบ้านพบ คัสตอม ยูไนเต็ด

โดยเกมดังกล่าว คัสตอม ทีมเยือนที่บุกไปชนะ นาวิกโยธิน ได้ถึงถิ่น 1-0 โดยจังหวัดราม่าเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง ณัฐวุฒิ อ่อนอินทร์ นักฟุตบอลของ นาวิกโยธิน เอฟซี หมายเลข 44 ได้ง้างหมัดจะต่อยผู้เล่นของคัสตอม ยูไนเต็ด อย่าง นาโอกิ อุเอโมโตะ หมายเลข 50 ก่อนเพื่อนทั้งสองทีมจะเข้ามาห้ามไว้ได้ทัน สุดท้ายไม่ทันได้ชก แต่ก็ไม่รอด กรรมการแจกใบแดงไล่ออกจากสนามไปทันทีและโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์บานปลาย

