“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน นักแบดมินตันคู่ผสมมือ 4 ของโลก โพสต์ข้อความหลังจากคว้ารองแชมป์ ในรายการ เฟรนช์ โอเพ่น 2025

นักแบดมินตันวัย 25 ปี จับคู่ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โยเน็กซ์ เฟรนช์ โอเพ่น 2025 (YONEX French Open 2025) รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ก่อนแพ้ให้กับ เฟิง เยียน เจ๋อ และ หวง ตง ผิง คู่มือ 2 ของโลกจากจีน คว้ารองแชมป์มาครอง

หลังการแข่งขัน เฟม ศุภิสรา ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ระบุว่า “รางวัลนี้ … เพื่อคนบนฟ้า” เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับ เฟม ศุภิสรา และ บาส เดชาพล ในปีนี้จับคู่กันคว้าแชมป์มาแล้ว 4 รายการ จากการเข้าชิง 7 ครั้ง ประกอบด้วย มาเลเซีย โอเพ่น, ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส, สิงคโปร์ โอเพ่น และ ไชน่า มาสเตอร์ส

