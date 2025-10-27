เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เป็นประธาน ในพิธีถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
โดยมีนางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายอานนท์ ธิติคุณากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียน 4 สถาบัน ร่วมพิธี