อาร์เซนอล ยังคงรั้งตำแหน่งเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้พร้อมเพิ่มโอกาสเป็น 67.34% หลังนำจ่าฝูงห่างตามด้วย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และลิเวอร์พูล

ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025-26 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ทุกทีมผ่านการแข่งขันไปแล้ว 9 นัดเท่ากัน

ล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ “ออปตา” เว็บไซต์ด้านสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณโอกาสของทุกทีมถึงเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครอง

Soccer Football – Premier League – Arsenal v Crystal Palace – Emirates Stadium, London, Britain – October 26, 2025 Arsenal’s Eberechi Eze celebrates scoring their first goal with Arsenal’s Viktor Gyokeres, Arsenal’s Jurrien Timber and Arsenal’s Bukayo Saka Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY.

 

ผลปรากฏว่า อาร์เซนอล จ่าฝูงปัจจุบันที่มี 22 คะแนนจาก 9 นัดยีงเป็นทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 67.34%

ส่วนเต็ง 2 คือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับ 5 ของตารางปัจจุบันด้วยโอกาส 12.43% และอันดับ 3 คือ ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ 7ของตารางด้วยโอกาส 11.04%

ตามด้วย เชลซี และคริสตัล พาเลซ เป็นเต็ง 4 และ5 ด้วยโอกาส 1.68% และ1.5% ตามลำดับ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโอกาสได้แชมป์ 0.68%

