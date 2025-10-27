สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล หรือ Jeansui นักกีฬาอีสปอร์ตชาวไทยดีกรีแชมป์โลกเกม eFootball ผงาดคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันเอเชียน ยูธ เกมส์ ที่ประเทศบาห์เรน

โดยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ประเภทบุคคลชาย ของเกม eFootball รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ทาง สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล หรือ Jeansui เอาชนะ ไมเคิล ยูเลียส จากอินโดนีเซีย ไปได้ 3-0 เกม คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งคว้าแชมป์โลกรายการeFootball™ Championship 2025 World Finals ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทีมอีสปอร์ตไทยยังได้อีกเหรียญเงินจากเกมนี้ ในประเภทบุคคิลหญิง จาก นางสาวสุภาวดี ดุลยจิต ที่แพ้ ทาลา อัลมาซรู จากซาอุดีอาระเบีย 0-3 เกม ในรอบชิงชนะเลิศ

