มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยข่าวดี เมื่อ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ตอบรับเล่นให้ทีมชาติไทยแล้ว เตรียมประสานเรื่องเอกสารทันที
จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากสโมสร กริมสบี้ ทาวน์ ในลีกทู อังกฤษ ตัดสินใจตอบรับ เลือกมาเล่นให้ทีมชาติไทย เป็นที่เรียบร้อย จากการประสานพูดคุยของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าทำเรื่องเอกสารทันที โดย แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือช้างศึก เห็นด้วย และ เป็นคนเสนอชื่อผู้เล่นเข้ามาเองเช่นกัน เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือก ในการแข่งขันช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือน พฤศจิกายน 2568
โดย ทีมชาติไทย มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ต่อด้วยบุกไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
สำหรับ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ปัจจุบัน อายุ 21 ปี มีคุณพ่อ เป็นคนอังกฤษ และ คุณแม่ เป็นคนไทย เคยเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับ เชลซี ตั้งแต่อายุ 17 ปี และได้ลงสนามนัดประเดิมทีมชุดใหญ่ในศึกคาราบาว คัพ พบกับ เบรนท์ฟอร์ด จากนั้นในปี 2023 ย้ายไปร่วมทีม ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และลงเล่นเป็นหลักให้กับทีม U21 ก่อนจะย้ายไปอยู่กับ คอร์โดบา ทีมในเซกุนดา ดิวิชัน ของสเปน และ ล่าสุดกับ กริมสบี้ ทาวน์ ในลีกทู อังกฤษ โดยมีโอกาสลงเล่นไปแล้ว 8 นัดรวมทุกรายการ
นอกจากนี้ ยังเคยติดเยาวชนทีมชาติอังกฤษตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี