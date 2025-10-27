ยูเวนตุส ทีมดังแห่งศึกเซเรีย อา อิตาลี สั่งปลด อิกอร์ ทูดอร์ ออกจากตำแหน่งกุนซือทางการหลังไม่ชนะใครมา 8 นัดติดต่อกันทุกรายการ

โดย ทูดอร์ นี้เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือน มี.ค. ต่อจาก ติอาโก ม็อตตา แต่กุนซือวัย 43 ปีรายนี้กลับคุมทีมไม่ชนะใครมา 8 นัดติดต่อกัน ส่งผลให้ทีมรั้งอันดับ 8 ในตารางคะแนนเซเรีย อาตามหลัง นาโปลี จ่าฝูง 6 คะแนน

และหลังความพ่ายแพ้ต่อ ลาซิโอ 0-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นความพ่ายแพ้นัดที่ 3 ติดต่อกันของสโมสรในทุกรายการ ก่อนวันที่ 27 ต.ค. ยูเวนตุส จะสั่งปลด ทูดอร์ ออกจากตำแหน่ง

Soccer Football – Serie A – Lazio v Juventus – Stadio Olimpico, Rome, Italy – October 26, 2025 Juventus coach Igor Tudor gives instructions to Francisco Conceicao REUTERS/Alberto Lingria

 

“สโมสรขอขอบคุณ อิกอร์ ทูดอร์ และทีมงานทุกคนสำหรับความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และขออวยพรให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต”

ทั้งนี้ ยูเวนตุส เสริมว่า มัสซิมิเลียโน บรัมบิลลา จะคุมทีมในเกมเซเรีย อา ที่จะพบกับอูดิเนเซ ในวันพุธที่ 29 ต.ค.

