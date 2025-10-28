เผย โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ คือเต็งหนึ่งในการเข้ามาทำหน้าที่กุนซือคนใหม่ของ ลิเวอร์พูล หาก อาร์เนอ ชล็อต โดนปลดจากตำแหน่ง โดยมีชื่อของ ซีเนดีน ซีดาน และเจอร์เกน คล็อปป์ ติดโผด้วย
โดย ชล็อต กำลังอยู่ในสถานการณ์กดดันหลังพา ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพ่ายในลีกมา 4 นัดติดต่อกัน จนปัจจุบันร่วงไปอยู่อันดับ 7 ของตาราง ด้วยการมี 15 คะแนนจาก 9 นัดตามหลัง อาร์เซนอล จ่าฝูงถึง 7 คะนน
แม้ตามรายงานจะระบุว่า เฮดโค้ชวัย 47 ปีจะยังได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารของ “หงส์แดง” ทว่าล่าสุด “เบ็ทแฟร์” บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศอัตราต่อรองผู้จัดการทีมคนใหม่ของ ลิเวอร์พูล ออกมาหากมีการปลด ชล็อต จริง
ผลปรากฏว่า เต็งหนึ่งคือ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือ คริสตัล พาเลซ ตามด้วยเต็ง 2 และ3 คือ อันโดนี อิราโอลา กุนซือ บอร์นมัธ และซีเนดีน ซีดาน อดีตกุนซือ เรอัล มาดริด
ด้านเต็ง 4 และ5 คือ ยูเลียน นาเกิลส์มันน์ กุนซือทีมชาติเยอรมนี และเจอร์เกน คล็อปป์ อดีตกุนซือของ ลิเวอร์พูล เอง
ทั้งนี้ ชล็อต อยู่ในตำแหน่งเต็ง 4 ของกุนซือพรีเมียร์ลีกที่มีสิทธิ์โดนปลดมากที่สุดในขณะนี้