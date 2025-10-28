ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องกีฬา ตั้งทีมงานสางปัญหาหมักหมมวงการกีฬา ชี้ต้องแก้ไขให้เป็นระบบ
วงการกีฬาไทย ดราม่ามาอีกระลอก หลังจาก “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงมือ 1 ของไทย มือ 6 โลก ยื่นเรื่องขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เพราะไม่พอใจกับการทำงานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ที่ไม่ปกป้องสิทธิของนักกีฬา ซึ่งที่ผ่านมา มีนักกีฬาบางส่วนที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ในช่วงที่มีการทดสอบร่างกายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่งผลให้นักกีฬาขาดการทดสอบร่างกาย จนถูกการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตัดเบี้ยเลี้ยง ขณะที่สมาคมแบดมินตันไม่ได้ทำเรื่องชี้แจง รวมถึงกำหนดวันให้นักกีฬามาทดสอบใหม่ นอกจากนี้ กฎการตัดเบี้ยเลี้ยงของกกท. ทางสมาคมแบดไม่ได้แจ้งให้นักกีฬาทราบ
ล่าสุดเมื่อ 28 ต.ค. ผู้สื่อข่าวถามความเห็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องกีฬา และเป็นประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดกกท.) ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ปัญหาวงการกีฬาแต่ละสมาคมหมักหมมมานาน ตนในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เห็นปัญหาในสมาคมที่ตัวเองกำกับว่าต้องสะสางและแก้ไข เมื่อมีโอกาสทำหน้าที่กำกับดูแลกีฬาได้ทราบปัญหาว่าหลายสมาคม ไม่ใช่เฉพาะกรณีนักแบดมินตันที่ร้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องนักกีฬาอาชีพแล้วไม่มีเวลาเข้าระบบของสมาคม เรื่องนี้เรื่องสำคัญ นักกีฬาอาชีพไม่มีเวลาอยู่ประเทศไทยตามระเบียบเตรียมซีเกมส์ และวันนี้จะลงนามแต่งตั้ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนวงการกีฬาให้เป็นรูปธรรม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า ทราบจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่ามีเรื่องร้องเรียนมากมาย ต้องแก้ไขให้เป็นระบบ อย่างเช่นสมาคมกีฬาเปตอง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสมาคมที่จะถกปัญหากัน ซึ่ง พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ รอพูดคุย เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ต้องแก้ทั้งระบบ ตนและทีมงานต้องแก้ไข
ขณะที่เรื่องการหักเบี้ยเลี้ยงด้วยสาเหตุต่างๆ นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องนี้สำคัญ เป็นเรื่องขวัญกำลังใจ ทีมงานตนเอง นอ.อนุดิษฐ์ และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ จะเข้ามาดูแล