โปลิส เทโร ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลในไทยลีก 2 ประกาศแยกทางกับ “โค้ชตี๋” สินทวีชัย หทัยรัตนกุล กุนซือของทีมเป็นที่เรียบร้อย แม้จะพาทีมรั้งอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงของตารางคะแนนก็ตาม

เฟซบุ๊ก ‘Police Tero FC’ ประกาศว่าสโมสรได้แยกทางกับ “โค้ชตี๋” สินทวีชัย หทัยรัตนกุล กุนซือของทีม หลังจากอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยวัย 43 ปี ขอยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน

จากโพสต์สโมสรระบุว่า “สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี เคารพการตัดสินใจของ สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ที่ขอยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน

พร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทีมให้ก้าวไปข้างหน้าในฤดูกาลนี้”

