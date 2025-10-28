โปลิส เทโร ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลในไทยลีก 2 ประกาศแยกทางกับ “โค้ชตี๋” สินทวีชัย หทัยรัตนกุล กุนซือของทีมเป็นที่เรียบร้อย แม้จะพาทีมรั้งอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงของตารางคะแนนก็ตาม
เฟซบุ๊ก ‘Police Tero FC’ ประกาศว่าสโมสรได้แยกทางกับ “โค้ชตี๋” สินทวีชัย หทัยรัตนกุล กุนซือของทีม หลังจากอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยวัย 43 ปี ขอยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน
จากโพสต์สโมสรระบุว่า “สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี เคารพการตัดสินใจของ สินทวีชัย หทัยรัตนกุล ที่ขอยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน
พร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทีมให้ก้าวไปข้างหน้าในฤดูกาลนี้”