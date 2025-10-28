เพิก พึ่งปัญญา สต๊าฟโค้ชทีมมวยสากลเยาวชนทีมชาติไทย ยอมรับว่าประสบการณ์ในการชกต่างประเทศเป็นรอง ทำให้นักชกยังเติร์กไทยไร้เหรียญติดมือ หลัง ฐิติพันธ์ คำแร่ ดีกรีเหรียญทองยุวชน–เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด แพ้ ซิงห์ มอยบุงคาบาม นักชกอินเดีย 1-4 ในรุ่น 50 กก. เช่นเดียวกับรุ่น 66 กก. สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2568 แพ้อาร์เอสซี เการิสซังการ์ เดซมุกห์ นักชกอินเดีย ยกที่ 3 ในรอบก่อนรองฯ มหกรรมกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาวชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชน รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
ล่าสุด เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทยมีการแข่งขัน 2 คู่ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ มหกรรมกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน
รุ่น 50 กก. ฐิติพันธ์ คำแร่ ดีกรีเหรียญทองยุวชน–เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด พบ ซิงห์ มอยบุงคาบาม นักชกอินเดีย ตลอด 3 ยก นักชกเยาวชนทีมชาติไทยพยายามเดินหน้าแลกหมัด แต่สู้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งไม่ได้ พ่ายคะแนน 1-4 ชวดได้เหรียญทองแดง
ขณะที่รุ่น 66 กก. สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2568 พบ เการิสซังการ์ เดซมุกห์ นักชกอินเดีย ผลปรากฏว่า สันติเป็นรองทั้งสองยก โดนพายุหมัดของนักชกแดนภารตะ ทำให้ยกที่ 3 กรรมการยุติการชก ส่งผลให้สันติแพ้อาร์เอสซีในยกนี้ ตกรอบ 8 คนสุดท้ายเช่นกัน
ด้าน เพิก พึ่งปัญญา สต๊าฟโค้ชทีมกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทย เผยว่า เด็กชุดนี้เป็นนักชกรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันคัดเลือกในกีฬา “ยูธโอลิมปิก” ในปีหน้า ซึ่งจะต้องรีบพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของเด็กเพื่อให้ทันต่างชาติ สิ่งที่เด็กชุดนี้ยังขาดอยู่คือประสบการณ์ในการชกรายการต่างประเทศ บางคนเพิ่งออกต่างประเทศครั้งแรก จึงทำให้ตื่นเต้น เด็กจะเก่งเวลาชกรายการในประเทศ แต่พอออกมาชกกับต่างประเทศบรรยากาศมันจะคนละอย่างกัน ซึ่งต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
สำหรับ เอเชียนยูธเกมส์ 2025 มีนักกีฬากว่า 4,300 คน จาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา รวม 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย.