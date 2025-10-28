โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นไม่เกิน 23 ปี เตรียมนำลูกทีมอุ่นเครื่อง 2 แมตช์ก่อนเข้าสู่การล่าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ปลายปี
เมื่อ 28 ต.ค. ที่ห้องประชุม อาคาร FA Thailand สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมสรุปผลงานของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง กับทีมชาติจีน ยู-23 สองนัด ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
การประชุมครั้งนี้ นำโดย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สภากรรมการ และผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์-ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นไม่เกิน 23 ปี พร้อมด้วย “โค้ชวัง”ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน และทีมงานสตาฟโค้ช โดยนอกจากการสรุปการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับ จีน ทั้งหมด 2 นัด ซึ่งเป็นการอุ่นแบบปิด 1 นัด และอุ่นแบบเปิดมีการถ่ายทอดสด และจบลงด้วยการเสมอกัน 0-0
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือแผนงานการเก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพ.ย. และการเข้าร่วมซีเกมส์ ที่ประเทศไทย ช่วงเดือนธ.ค. ซึ่งจะใช้นักกีฬาที่อายุไม่เกิน 22 ปี และเข้าร่วมแข่งขันต่อเนื่องในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนม.ค.69
หลังจากนี้ทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมส์-ชิงแชมป์เอเชีย ยู-23 มีแผนเก็บตัวและลงอุ่นเครื่อง 2 นัด ในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพ.ย. ระหว่าง 10-18 พ.ย. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดย ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ กัมพูชา และ ติมอร์ เลสเต