บัลลังก์ ทัพทิมแดง นักเทควันโดชายไทยเค้นฟอร์มเยี่ยมเอาชนะ ซอง ยู-ฮยอน จากเกาหลีใต้ ผงาดคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลก 2025 เป็นคนที่ 6 ของไทย
เทควันโดชิงแชมป์โลก รายการ Wuxi 2025 World Taekwondo Championships เมืองอู๋ซี ประเทศจีน เมื่อ 28 ต.ค. นักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นในรุ่น 68 ก.ก.ชาย จาก บัลลังก์ ทับทิมแดงง โดยรอบแรก (64 คน) บัลลังก์เอาชนะ นาจิมัลดิน บีร์ซีก จากลิเบีย 2-0 ยก จากนั้นรอบ 32 คน ชนะ ซาเวียร์ มิโคลอฟสกี จากออสเตรเลีย 2-0 ยก
เข้าสู่รอบ 16 คน ดามี ชูเลนอฟ จากคาซัคสถาน 2-0 ยก รอบก่อนรองชนะเลิศ ชนะ มูฮามาดู มานซูร์ โล จากเซเนกัล 1-0 ยก ก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะชนะ มาติยา เครป จากโครเอเชีย 2-0 ยก ส่วนรอบชิงชนะเลิศบัลลังก์โชว์ฟอร์มเยี่ยม ชนะ ซอง ยู-ฮยอน จากเกาหลีใต้ 2-0 ยก สกอร์ 10-5 และ 7-1 ทำให้บัลลังก์คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลก มาครองได้สำเร็จ
การที่บัลลังก์สามารถคว้าแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของตัวเอง นับเป็นนักกีฬาเทควันโดของไทยคนที่ 6 ที่สามารถแชมป์โลก และเป็นแชมป์โลกครั้งที่ 7 ของไทย
สำหรับทำเนียบนักกีฬาไทยที่คว้าแชมป์โลก ประกอบด้วย
ปี 2025 บัลลังก์ ทับทิมแดง รุ่น 68 ก.ก.ชาย
ปี 2019 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่น 49 ก.ก.หญิง
พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 ก.ก.หญิง
ปี 2015 พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 46 ก.ก.หญิง
ปี 2013 ชนาธิป ซ้อนขำ รุ่น 49 ก.ก.หญิง
ปี 2011 ชัชวาล ขาวละออ รุ่น 54 ก.ก.ชาย
รังสิยา นิสัยสม รุ่น 62 ก.ก.หญิง