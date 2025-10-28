รัชนก อินทนนท์ นัก แบดมินตัน สาวทีมชาติไทย เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากกรณี ถูกหักเบี้ยเลี้ยง ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ จาก จาก 60,000 บาท เหลือเพียง 6,000 บาท เนื่องจากเพราะไม่เข้ารับการตรวจร่างกาย ตามระเบียบ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
“จากดราม่าของวงการแบดมินตัน ทุกอย่างคือเรื่องจริง เป็นช่วง peroid ที่หนูไปแข่งแทบจะไม่ได้กลับมาไทย ตอนนั้นแข่งตั้งแต่ มาเลเซีย ต้นปี จนถึงสิ้นเดือน คือช่วงรายการไทยแลนด์ มาสเตอร์ ระหว่างทาง เมย์ดีใจมากที่สามารถคว้าแชมป์อินโดนีเซีย อย่างที่ทุกคนทราบ เมย์พยายามตั้งใจอย่างหนักเพื่อการแข่งขัน แต่ระหว่างนั้นเป็นควอเตอร์ที่ 1 ธันวาคม – กุมภาพันธ์ แต่ตัวเมย์เองสะดวกไปหลังการแข่งขันจบทั้งหมด ซึ่งก็เกือบจะเดือนกุมภาพันธ์เข้าแล้ว จริงๆก็ไม่แฟร์กับพวกเรา เมย์เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และคุยกับโค้ชเป้ไปได้สักพักเลยไม่อยากติดใจอะไร พยายามเข้าใจ แต่แค่สับสนว่ามันคือความผิดของตัวเองเราเองเหรอที่ไม่ทราบตรงนั้น แต่ทั้งหมดนี้ขอให้ท่านผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาตามความเหมาะสม ดราม่าทั้งหมดนี้ขอให้จบอย่างโปร่งใส และก็ขอไม่ตอบอะไรกับแฟนๆอีกนะคะ เนื่องจากมีคนทักมาถามเยอะมาก ขอบคุณที่คอยส่งกำลังใจให้พวกเราเสมอค่ะ พบกัน กีฬาซีเกมส์ และฝากแฟนๆไปส่งเสียงเชียร์ดังๆที่สนามนะคะ”