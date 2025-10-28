นาโปลี ออกมายืนยันข่าวร้าย ว่า พวกเขาจะไม่สามารถใช้งาน เควิน เดอ บรอยน์ เพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งได้อีกหลายเดือน หลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา
เควิน เดอ บรอยน์ ต้องออกจากสนามในเกมที่พวกเขาเอาชนะ อินเตอร์ มิลาน ไป 3-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีทีมงานสองคนต้องมาช่วยพาเขาออกจากสนาม
และล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าเขาได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวางจากเกมดังกล่าว และตอนนี้เขาได้เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแล้ว
โดยรายงานระบุว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมลงเล่นจนจบปี 2025 ซึ่งรวมถึงการจะพลาดลงเล่นให้ทีมชาติเบลเยียมในเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก ในเดือนหน้าด้วย