การแข่งขันฟุตซอล ในศึก เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่ คาลิฟา สปอร์ตส ซิตี้ ฮอลล์เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นรอบรองชนะเลิศ “ทัพช้างศึกจูเนียร์” ฟุตซอลทีมชาติไทย อันดับ 2 จากลุ่มบี พบ ทีมชาติอัฟกานิสถาน แชมป์จากกลุ่มเอ

เกมนี้ เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน จัดทัพผู้เล่น 5 คนแรก ส่ง เจนสัน สยาม จาคอบส์ ลงเฝ้าเสา แนวรับ ธนภพ สุเนตร (กัปตันทีม) ริมเส้น นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ กับ บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม หน้าเป้า ปุณโณ หวังศิลปคุณ กลับมามีชื่ออีกครั้ง

ผลปรากฏว่า ทีมชาติไทย ไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของ อัฟกานิสถานได้ ก่อนที่จะพ่ายไป 1-9 ชวดคว้าตั๋ว ยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่ประเทศเซเนกัล อย่างน่าเสียดาย ทำได้เพียงเข้าไปชิงเหรียญทองแดง

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป รอบชิงเหรียญทองแดง ไทย จะพบกับ อุซเบกิสถาน วันที่ 30 ตุลาคม 2568
เวลา 16.00 น.

