กริมสบี ทาวน์ สิ้นสุดเส้นทางถ้วย คาราบาว คัพ 2025-26 ที่รอบสี่ หลังแพ้ต่อเบรนต์ฟอร์ดยับ ส่วนฟูแลมต้องสู้ยืดเยื้อถึงจุดโทษ แต่ยังดีที่ยิงแม่นกว่าคู่แข่ง

การแข่งขันฟุตบอล คาราบาว คัพ 2025-26 รอบสี่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม กริมสบี ทาวน์ จากลีก ทู เปิดสนามบลันเดลล์ พาร์ก รับการมาเยือนของ “ผึ้งเพชฌฆาต”เบรนต์ฟอร์ด จากพรีเมียร์ลีก

ครึ่งแรกนาที 22 คีน ลูอิส-พอตเตอร์ ไหลบอลให้ มาธิอัส เยนเซน แต่งแล้วยิงด้วยขวาจากบริเวณเส้นหัวกะโหลกหน้าเขตโทษ บอลพุ่งหนีมือนายทวารเสียบมุม เบรนต์ฟอร์ดนำ 1-0

นาที 26 รีสส์ เนลสัน กระชากบอลผ่านกองหลังจนทำให้หลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษ จากนั้นเปิดไปเสาสองให้ คีน ลูอิส-พอตเตอร์ โขกเข้าไป เบรนต์ฟอร์ดบวกเพิ่มเป็น 2-0

นาที 43 จากจังหวะที่บอลถูกเปิดเข้าเขตโทษ คีน ลูอิส-พอตเตอร์ แปะต่อให้ ฟาบิโอ คาร์วัลโญ ส่อต่อจังหวะเดียวไปเข้าเท้า รีสส์ เนลสัน แต่งเข้าขวาแล้วยิงจากบริเวณเส้นหัวกะโหลกเข้าประตูไป จบครึ่งแรกเบรนต์ฟอร์ดนำสบาย 3-0

ครึ่งหลังนาที 54 อีแวน คูรี ไปเกี่ยวขา ฟาบิโอ คาร์วัลโญ ล้มลงในเขตโทษ ผู้ตัดสินจึงเป่าให้จุดโทษแก่เบรนต์ฟอร์ด คาร์วัลโญลุกมาสังหารเองไม่พลาด ทีมเยือนหนีไปไกล 4-0

นาที 75 เบรนต์ฟอร์ดได้ลูกเตะมุมฝั่งขวา มาธิอัส เยนเซน เปิดเข้ากลางให้ นาธาน คอลลินส์ โฉบมาโขกเสียบตาข่าย จบเกม “ผึ้งเพชฌฆาต”บุกชนะขาดลอย 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

ผลคู่อื่น วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส (ลีก วัน) เสมอ ฟูแลม (พรีเมียร์ลีก) 1-1 (วีคอมบ์แพ้จุดโทษ 4-5), เร็กซ์แฮม (แชมเปียนชิพ) แพ้ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ลีก วัน) 1-2

