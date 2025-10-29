เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาแสดงความเชื่อมมั่นว่า เจมส์ แทร็ฟฟอร์ด ว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้รักษาประตูมือ 1 ของทีมชาติอังกฤษ

เจมส์ แทร็ฟฟอร์ด เพิ่งย้ายจากเบิร์นลีย์ กลับมาอยู่กับ แมนฯ ซิตี้ ในฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัว 31 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามจากการเข้ามาของ จานลุยจิ ดอนนารุมมา นายด่านทีมชาติอิตาลี ทำให้ แทร็ฟฟอร์ด กลายเป็นมือ 2 ของทีมเรือใบสีฟ้า

แต่ทาง เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของแทร็ฟฟอร์ด และเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นมือ 1 ของทัพสิงโตคำราม

“เรามีผู้รักษาประตูที่น่าทึ่ง สำหรับทีมชาติอังกฤษ ไม่ช้าก็เร็ว เขาจะเป็นมือ 1 ของทีม ผมแน่ใจว่า ดอนนารุมมาเรียนรู้จากเจมส์ และทางเจมส์ก็เรียนรู้จากเขา ผู้รักษาประตูมักจะเชื่อมโยงกันเสมอ”

