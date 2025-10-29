สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ชายคนหนึ่งที่ใช้งานรถวีลแชร์ไฟฟ้า ได้เสียชีวิต หลังจากชนเข้ากับรถยนต์ที่ขับมาโดย โจเซป มาร์ติเนซ นายด่านตัวสำรองของ อินเตอร์ มิลาน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในโคโม โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าดูเหมือนว่ารถเข็นวีลแชร์จะหันเข้ามาในเส้นทางของยานพาหนะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า “รถยนต์ที่ขับขี่โดย โจเซป มาร์ติเนซ ผู้รักษาประตูของอินเตอร์ มิลาน ชนเข้ากับชายคนหนึ่งซึ่งนั่งรถเข็นไฟฟ้าที่กำลังแล่นอยู่บนทางจักรยานซึ่งติดกับเลนของถนนในเมืองโคโม”
“มาร์ติเนซได้หยุดรถของเขาเพื่อลงไปช่วยเหลือชายคนดังกล่าว ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึง”
หลังจากนั้นทางอินเตอร์ มิลาน ได้ยกเลิกงานแถลงข่าวก่อนเกมกับฟิออเรนตินา และปฏิเสธที่จะออกความเห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่วนผลงานที่ผ่านมานายด่านชาวสเปนรายนี้ย้ายจาก เจนัว มาอยู่กับทีมงูใหญ่เมื่อปี 2024 และลงเฝ้าเสาให้ทีมไปแล้ว 12 นัด